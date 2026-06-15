◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本２―２オランダ（１４日、ダラス競技場）ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、１次リーグＦ組初戦で同８位の強豪オランダ代表と対戦し、２―２で引き分けた。後半１３分にＭＦ中村敬斗、同４４分にＭＦ鎌田大地が得点した。以下、中村敬斗の一問一答。◆中村に聞く−Ｗ杯初ゴール「そうですね。ボールがくる前から久保選手がパスしてくれるのはわかっていた。ニアを股を抜くの