◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本２―２オランダ（１４日、ダラス競技場）【ダラス（米テキサス州）１４日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】８大会連続８度目のＷ杯出場となったＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、初戦で同８位の強豪オランダ相手に驚異の粘りを見せて２―２で引き分け。貴重な勝ち点１を手にしたが、ＭＦ久保建英が左膝を痛めて途中交代するアクシデント