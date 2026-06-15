G7＝主要7カ国の首脳会議が15日、フランス東部のエビアンで開幕します。ウクライナ侵攻やイラン情勢の他、中国依存を減らす経済対策などを議論します。【映像】G7首脳会議の会場付近の様子（14日）神志那諒リポ「今回の首脳会議では、気候変動対策を主要テーマから外す一方で、トランプ大統領の関心が高い議題を前面に出すなど、配慮がにじんでいます」15日にフランス東部・エビアンで開幕するG7首脳会議では、ウクライナ侵攻