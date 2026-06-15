◇W杯北中米大会1次リーグF組日本―オランダ（2026年6月14日ダラス）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。過去3戦未勝利の難敵に2−2で引き分けた。貴重な勝ち点1を得た一方で、後半途中にMF久保建英（25＝Rソシエダード）が負傷交代。試合後会見に出席した森保一監督（57）が久保に言及した。後半26分頃、ボールを持った久保にDFドゥムフリスが激しくチャ