ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１５日、サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグで日本代表がオランダと２―２で引き分けたことを速報した。番組では、東京・渋谷のスクランブル交差点周辺から篠原梨菜アナウンサーが生中継した。篠原アナは、日本代表のユニホームを着た２人組の男性にインタビュー。男性は「最高！」と絶叫したが、そこへ「オランダ、オランダ」とオランダのサポーターと思われるサ