アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた覚書の合意が成立したと表明しました。【映像】トランプ大統領、「イランとの合意成立した」と投稿トランプ大統領は日本時間の午前6時半ごろ、自身のSNSで、イランとの戦闘終結に向けた覚書について「合意が成立した」と投稿しました。イランが事実上封鎖しているホルムズ海峡は無償で開放され、アメリカ軍によるイランの港湾への封鎖も「ただちに解除する」としていま