アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘停止にむけて合意したと発表しました。トランプ大統領は日本時間午前6時半前、自身のSNSで、「イランとの合意が成立した。ホルムズ海峡の通航料なしの全面的な開放と、同時にアメリカ海軍封鎖の即時解除も承認する」と発表しました。また、両国の停戦協議を仲介しているパキスタンのシャリフ首相はSNSで、「アメリカとイランは、レバノンを含むすべての戦線における軍事作戦の即時かつ恒