「離婚したら年金を半分取られる」という話を聞いたことがある人もいるかもしれません。特に長年連れ添った配偶者から突然離婚を切り出された場合、老後の生活資金への影響が気になるものです。 しかし、離婚時の年金分割は、受給予定の年金額をそのまま半分にする制度ではありません。対象となる年金には範囲があり、分割方法にもルールがあります。 そこで今回は、離婚時の年金分割の仕組みや対象となる年金