サッカーＷ杯北中米大会でオランダと２―２のドロー発進となった日本代表。この一戦に関連するワードがＸ（旧ツイッター）の「世界のトレンド」上位を占めた。試合終了直前の１５日午前６時５１分の更新で、トレンド１位に「＃サッカー日本代表」が躍り出た。２位は「オランダ」。３位に日本の最初のゴールを決めた「中村敬斗」が入った。４位こそ、ヘリコプター事故で３２歳の若さで亡くなった米ミュージシャン「オリバー・ツ