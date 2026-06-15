北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第１戦（１４日＝日本時間１５日、米国・ダラス）で、日本がオランダに２度のリードを許しながら追いつき、２―２の引き分けに持ち込んだ。日本は０―０の後半６分、ＤＦフィルジル・ファンダイク（リバプール）のヘッドで先制を許す。しかし同１２分、左サイドでＭＦ久保建英（レアル・ソシエダード）が突破してペナルティーエリア内でＭＦ中村敬斗（スタッド・ランス）にパス。中村は後ろに下がりな