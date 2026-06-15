毎日の暮らしや将来に必要なお金のこと、きちんと把握してますか？「わからない」ゆえの不安は、知ることで解消できるはず！ “お金初心者”の3人と一緒に、お金の勉強を始めましょう。今回は「結婚にまつわるお金」の話。今回の先生「上手にやりくりするカップルが多いですよ！」雑誌『ゼクシィ』統括編集長・日置香那子ひおき・かなこリクルート入社後、2009年に『ゼクシィ』編集部へ。編集記事制作を担当後、西日本版・東日本