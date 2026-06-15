暑さや湿気によるメイク崩れが気になる季節にうれしいニュースが到着しました。涙袋メイクの第一人者として知られるウォン・ジョンヨ氏監修のコスメブランド「Wonjungyo（ウォンジョンヨ）」から、人気のメイクキープミストのミニサイズが数量限定で登場。また、限定色として話題を集めたグリーン下地「トーンアップベース N 101 メロンミント」も待望の定番化。夏のベースメイクをより快適に