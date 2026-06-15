◇W杯北中米大会1次リーグF組日本2ー2オランダ（2026年6月15日ダラス）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。過去3戦未勝利の難敵に2−2で引き分け、大きな勝ち点1を挙げた。ネットでは途中交代となったMF久保建英（25＝Rソシエダード）を心配する声が集まった。後半にアクシデントが襲った。飲水タイムの時点で足をアイシングしていた久保。後半26分頃、ボ