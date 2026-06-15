【天気】北日本と東日本は雲が広がります。東北は上空に冷たい空気が入るため、所々でにわか雨があるでしょう。関東や東海は午前を中心に雨になりそうです。西日本は天気が回復します。午後は日本海側ほど晴れるでしょう。【日中の気温】天気が回復する西日本は28℃くらいまで上がりそうです。昼間はムシムシするでしょう。関東は冷たい風が吹いて気温は上がりません。20℃前後と朝からほとんど変わらず、4月下旬並みになるでしょ