「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表２−２オランダ代表」（１４日、ダラス）久保建英が後半２７分、相手のチャージを受けて負傷。状態を確認後、ピッチ外で自らバツ印を作った。試合後、チーム広報は「状態みてですけど、今、ドクターとかメディカルのチェックを受けている。また明日以降。いますぐ（病院へ）検査行こうっていう状況ではない」と語り、久保は取材エリアは通らなかった。森保監督は「久保についてはまだメ