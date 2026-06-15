中国メディアのIT之家は13日、中国の自動車業界について、今年第1四半期（1〜3月）の利益率が過去最低の3．2％にまで落ち込んだとする記事を掲載した。記事によると、中国国際貿易促進委員会自動車業界委員会の王侠（ワン・シア）会長は12日の「2026中国自動車重慶フォーラム」で講演し、「今年1〜5月に100を超える新型車が発売されたにもかかわらず、販売台数は減少した。業界の第1四半期の利益率は過去最低の3．2％にまで落ち込