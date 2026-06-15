女優「今田美桜」、移動中の一枚が注目近年さまざまな作品に出演し、活躍の幅を広げている今田美桜さんが、2026年3月8日にもパリでのDIORショーに向かう移動中の車内ショットを自身のSNSで公開しました。投稿後には、車内の雰囲気や乗っていた車両にも注目が集まり、ユーザーから反響が寄せられています。写真に写る内装から、移動に使われていたのはメルセデス・ベンツ「Vクラス」とみられます。【画像】超カッコイイ！ 「今