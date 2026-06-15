大会開幕から４日、いまだ負け知らずだ。森保ジャパンは現地６月14日、北中米ワールドカップのF組１節で、オランダ代表とアメリカのテキサス州で対戦。２度リードを許す苦しい展開も、57分に中村敬斗が得点すれば、89分に小川航基→鎌田大地でネットを揺らし、２−２のドローに持ち込んだ。これで今大会のアジア勢無敗が継続。具体的な結果は以下の通りだ。韓国 ２−１ チェコカタール １−１ スイスオーストラリア ２−０