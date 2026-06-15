森保一監督が率いる日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ第１戦でオランダ代表とダラス・スタジアム（アメリカ）で対戦。51分にオランダに先制点を献上するが、57分に中村敬斗の右足シュートでタイスコアに戻す。64分に再びオランダにゴールを奪われるが、89分に鎌田大地の得点で追いつき、２−２で引き分けた。試合後のフラッシュインタビューで、貴重なゴールを挙げた鎌田は「今日の試合は最低で