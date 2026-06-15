森保一監督が率いる日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ第１節（Ｆ組）で、オランダ代表とダラス・スタジアムで対戦した。50分に先制を許した日本は、57分に中村敬斗が同点ゴールをマーク。その後、64分に勝ち越し点を献上するも、88分に鎌田大地のゴールで同点に追いつき、２−２の引き分けに終わった。 試合後のフラッシュインタビューで、森保監督は「勝てなかったのは残念ですけど、選