森保一監督が率いる日本代表は現地６月14日、北中米Ｗ杯のグループＦ第１節で、オランダ代表とダラス・スタジアムで対戦。２−２のドローに終わった。０−１で迎えた57分に中村敬斗の得点でスコアを振り出しに戻した日本は、64分に勝ち越しを許す。それでも88分に再び同点とする。伊東純也の右CKに反応した小川航基が渾身のヘディングシュート。放たれたボールは鎌田の頭をかすめて、ゴールに吸い込まれた。 公式記録