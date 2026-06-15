現地６月14日、北中米ワールドカップのグループF第１節で、森保一監督が率いる日本代表はオランダ代表と対戦した。ゲームの主導権を握られた日本は、スコアレスで迎えた50分にフィルジル・ファン・ダイクのゴールで先制を許すも、７分後に中村敬斗が右足のシュートを突き刺して同点ゴールを奪う。64分にはクリセンシオ・サマービルに鮮やかな一撃を突き刺されて再び勝ち越されたものの、89分に鎌田大地のゴールで追いつき、