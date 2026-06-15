◇W杯北中米大会1次リーグF組日本2ー2オランダ（2026年6月15日ダラス）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。過去3戦未勝利の難敵に2−2の引き分けに持ち込み、勝ち点1を挙げた。0―0で迎えた後半6分、オランダ主将DFファンダイクに豪快ヘッドを叩き込まれ、先制点を献上。だが同12分、MF久保のパスを受けたMF中村が、左サイドから切り込み右足一閃（いっせ