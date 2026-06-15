◇サッカー FIFAワールドカップ2026日本2−2オランダ(日本時間15日、ダラス・スタジアム)サッカー日本代表(FIFAランク18位)はグループステージ初戦となるオランダ(同8位)と激突。2度追いつく粘りで2−2の引き分けとなり、勝ち点1をつかみました。前半0−0で終えると、後半は早々に先制を許しますが、後半12分にMF中村敬斗選手の今大会チーム初得点で同点へ。直後に再び勝ち越されますが、後半44分にコーナーキックから途中出場の