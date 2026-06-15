◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本２―２オランダ（１４日・ダラス競技場）８大会連続８度目のＷ杯に臨むＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、１次リーグ初戦で同８位のオランダと２―２で引き分けた。ＭＦ鎌田大地（クリスタルパレス）が値千金の同点ゴールを決めた。１―２の後半４４分、右ＣＫからＦＷ小川航基（ＮＥＣ）が頭で合わせると、鎌田の頭に当たってゴールの中に吸い込まれた。会場は歓喜に包まれ、森保