◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本２―２オランダ（１４日・ダラス競技場）８大会連続８度目のＷ杯に臨むＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、初戦で同８位のオランダと対戦し、２―２で引き分けた。後半６分、一時勝ち越しゴールを決めたオランダ代表ＤＦファンダイクは「最初から最後まで難しい試合になってしまった。1ポイントの獲得、これが現実だ。セットプレーからの終盤の失点は本当に悔しい」と苦々しい表情