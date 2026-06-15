?日本の至宝?に心配の声が上がっている。北中米Ｗ杯１次リーグＦ組初戦（米国・ダラス、１４日＝日本時間１５日）、日本代表はオランダ相手に２―２で引き分けとなった。この日、先発出場したＭＦ久保建英（Ｒソシエダード）は後半２２分でロングシュートを放つなど、要所で活躍を見せていた。しかし、２８分にはＤＦデンゼル・ダンフリース（インテル）と接触し、その直後には左ヒザを抑えた。一時はピッチから出て、再びプレ