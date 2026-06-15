ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１５日、サッカーの北中米Ｗ杯「１次リーグＦ組」で８大会連続８度目のＷ杯に臨むＦＩＦＡランク１８位の日本代表がオランダと２―２で引き分けたことを速報した。番組では、東京・渋谷のスクランブル交差点周辺から篠原梨菜アナウンサーが生中継した。中継中に大勢の人々が交差点の中央で立ち止まり歓声をあげた。篠原アナは「スクランブル交差点、今、信号が