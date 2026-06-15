あらゆる状況のロングパットに強くなる練習法とは ロングパット練習法 2 ティーtoティー 【注目ポイント】●4本のティーを地面に刺し、写真の位置から打って、仮想カップを越えた1ｍ以内にボールを止める練習●どんなにいいパットでも、カップに届かなければ入る確率は0● だからこそ、カップに届き、それを越えても1ｍ以内に収める感覚を養う●両サイドから往復してすることで、順目・逆目・上り・下