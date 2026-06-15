コースでしかできないとはロングパットの練習を積極的にしたほうがいい理由 ロングパット練習法~ロングパットの練習はコースでしかできない 【注目ポイント】● ショートパットは練習場やマットでもまだ練習可能 ● しかし、ロングパットの練習は、長い距離を打てるコースでしかできない。目から入る情報を振り幅に置き換える作業や、芝の上での転がりや傾斜などに慣れることを総合してできるのは、コ