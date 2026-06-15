骨格スイングのキーポイントとなる「重心移動」とは 「体は重心の移動で動く」のが骨格スイングのキーポイント 体重移動を使ってスイングする。これ、ゴルフのセオリーのひとつですよね。体重移動という言葉は決して間違いではないのですが、誤解のないようにいうなら「重心移動」が適切だと思います。体重移動を使おうとすると、バックスイングで上体を右に揺さぶって体重を右足に乗せたり、ダウンスイング