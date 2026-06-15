ありがたいことに製品に入れた調査用ハガキの返送は順調で、定量調査には充分な量のデータが集まりました。膨大な量のデータをパソコンで打ち込んで集計するのですが、1996年当時はまだNECのPC- 98でマルチプランしか使えませんでした。 しかも、まだ大容量のハードディスクが手に入らず、そこで活躍したのが三菱化成時代に買っておいたMOディスクです。想定した使用実態に基づいて何十回もデータ