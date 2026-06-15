【英国】 ライトムーブ住宅価格（6月）08:01 予想N/A前回1.2%（前月比) 予想N/A前回-0.3%（前年比) 【ユーロ圏】 ユーロ圏鉱工業生産指数（4月）18:00 予想0.3%前回0.2%（前月比) 予想0.5%前回-2.1%（前年比) ユーロ圏貿易収支（4月）18:00 予想N/A前回78.0億ユーロ（季調前) 予想N/A前回35.0億ユーロ（季調済) 【カナダ】 住宅着