米株価指数先物上昇スタート、米イランが合意に達する 東京時間07:11現在 ダウ平均先物SEP 26月限51938.00（+333.00+0.65%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限7559.25（+61.75+0.82%） ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限30332.75（+378.00+1.26%）