◇インターリーグロッキーズ23−9アスレチックス（2026年6月14日ラスベガス）勝ちに不思議な勝ちありだ。ロッキーズの菅野智之投手（35）が14日（日本時間15日）、アスレチックスが28年から本拠地とするラスベガスで先発登板し、5回97球で8失点の大乱調ながら今季7勝目（4敗）を手にした。8失点はメジャー2年目で自身ワーストの記録。初回にいきなり4本の長短打などで4失点。その後も失点を重ね、早いイニングでノックア