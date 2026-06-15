6月14日、ABEMAの婚活リアリティー番組『ガールオアレディ3』が放送開始。スタジオMCのアンミカが、30代の男性モデルのルックスと内面のギャップに悶絶する一幕があった。【映像】アンミカが絶賛した31歳モデルの骨格同番組は、“20代ガール”と“30代レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格 結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり