◇W杯北中米大会1次リーグF組オランダ2―2日本（2026年6月14日米国・ダラス）オランダの地元メディアは日本と2―2で引き分けた1次リーグ初戦の結果を落胆とともに報じた。テレグラフ紙は「日本が終盤にオランダに痛手を与える」と速報。2―1とリードした後半中盤以降の選手交代に触れ「クーマン監督の守備的な選手交代のせいでオランダは試合の主導権を完全に手放し、代償を高く払わされた」と指摘。2―2に追いつかれた