盤上に駒が並べられる前から、水面下での激しい心理戦はすでに始まっていた。将棋の早指し団体戦「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」予選Aリーグ第2試合、北海道・東北バルペックス対中部トライキングスが6月13日に放送され、第1局で両チームの“忍者”が激突。今大会から導入された新ルール「先手番入札制度」でわずか1秒差という究極の読み合いが発生し、高度な駆け引きがファンを大いに沸かせた。【映像】入札時間