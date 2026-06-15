オズワルドの伊藤俊介がブチギレされた大物タレントと当時の心境を告白。キレられたのではなく「ご指導いただいた」と訂正するヒトコマがあった。【映像】オズワルド伊藤がブチギレされた大物タレント『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには中田花奈が登