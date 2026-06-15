◇インターリーグドジャース4―6Wソックス（2026年6月14日シカゴ）ドジャースは14日（日本時間15日）、敵地でのホワイトソックス戦に敗れ、5月8日〜10日（同9日〜11日）のブレーブス3連戦以来、10カードぶりの負け越しを喫した。先発のエメ・シーハン投手（26）は6回に相手打線に捕まり、5回0/3を4安打3失点で降板。今季4敗目を喫した。初回から安定して回を重ね、5回まで許した安打はわずかに1本。毎回の8三振を奪うな