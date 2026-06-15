インフルエンサーの星玲奈（せれな）が、15日発売の『週刊ヤングマガジン』29号（講談社）の巻中グラビアに登場する。【写真】表紙は…元乃木坂46のプロ雀士華やかな日々をインスタグラムに投稿したり、テレビ番組でナビゲーターとして活動している星玲奈。その一方で、平日は会社員として働く一面も。マイナス13キロのダイエットに成功したという魅惑のボディを堂々と披露している。本誌での展開に加えて「ヤンマガWeb」と