今回は、同僚に忠告され離婚を考えたエピソードを紹介します。「うちの夫ってそんなにやばいんだ…」「うちは共働きですが、夫は家事をしないし、モラハラ発言もひどいです。この前娘のインフルエンザが私にうつり、高熱でしんどかったのですが、夫は『家にいるのに料理しないなんて最低だ！』と暴言を吐き、フラフラの状態で料理しました。さらに作った料理をけなされました。インフルエンザから回復した後、その話を職場の同僚た