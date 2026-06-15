ミステリアスな空気をまとうタクシードライバーが、深夜の東京を走りながらワケありな乗客たちの人生にそっと寄り添う。6月1日よりスタートしたNHK夜ドラ『ミッドナイトタクシー』で、主人公・蘭象子（あららぎ・しょうこ）を演じる古川琴音。 参考：『ミッドナイトタクシー』中村蒼、伊藤万理華ら出演古川琴音が運転席に座るビジュアルも 乗客の人生の「通過点」として、バックミラー