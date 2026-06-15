パナソニック株式会社は、家庭用生ごみ処理機『MS-N25』を2026年6月下旬より発売することを発表した。 （関連：【画像】「乾燥＋粉砕」方式でごみの量を約10分の1に削減） 本製品は生ごみを乾燥させながら同時に粉砕する「乾燥＋粉砕」方式を採用し、水分を効率よく除去することで生ごみの量を約10分の1にまで削減する。ごみの軽量化によりごみ出し時の負担を軽減できるほか、1日あたり約400gの生ごみであれば、約5日分の追