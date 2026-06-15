開催：2026.6.15 会場：ラスベガス・ボールパーク 結果：[アスレチックス] 9 - 23 [ロッキーズ] MLBの試合が15日に行われ、ラスベガス・ボールパークでアスレチックスとロッキーズが対戦した。 アスレチックスの先発投手はジェフリー・スプリングス、対するロッキーズの先発投手は菅野智之で試合は開始した。 1回表、4番 ハンター・グッドマン 3球目を打ってセンタ&#