アメリカ・ミズーリ州で14日、プライベートジェット機が墜落し、搭乗していた12人全員が死亡しました。地元当局などによりますと、ミズーリ州バトラーで14日午前、バトラー・メモリアル空港から離陸したプライベートジェット機が墜落しました。映像では、損傷したプライベートジェット機から白い煙が立ちのぼっている様子が確認できます。プライベートジェット機は離陸後、原因不明のまま向きを変え、高速道路付近に墜落したという