小泉進次郎防衛大臣が15日、自身のXを更新し、サッカー北中米Ｗ杯で日本代表がオランダと対戦し、2-2で引き分けた結果に安堵した。【写真】失点で苦笑い→同点ではしゃぐ小泉進次郎オランダ戦のオフショットオランダの副首相兼国防大臣のディラン氏とテレビで試合観戦したそうで、オフショットを多数投稿。試合はオランダが先制し「オランダ1点先取と悔しそうな写真も投稿すると、その後、同点に追いついた時は「日本もゴー