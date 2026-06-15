1次リーグF組サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突。2-2のドローで勝ち点1を獲得した。NHKの地上波中継の解説には元日本代表の本田圭佑が登場。後半途中出場の選手が活躍し、「ジョーカーが見つかった」と喜んだ。強豪オランダとの1次リーグF組初戦。前半は0-0で折り返し、後半5分にオランダが先制すると、7分後に日本は中村敬斗のゴールで同