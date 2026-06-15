『超高速！参勤交代』シリーズ最新作『超高速！参勤交代フルスロットル』が、2027年に全国公開されることが決定。あわせて、最新ビジュアルと特報映像が解禁された。【動画】シリーズ最大のピンチ到来！ 『超高速！参勤交代フルスロットル』特報映像2014年に第1作が公開された『超高速！参勤交代』は、脚本家・小説家の土橋章宏による第37回城戸賞受賞脚本を、本木克英監督が映画化した歴史エンターテインメント。わずか1