◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本２ー２オランダ（１４日、ダラス競技場）元日本代表ＭＦ本田圭佑がＮＨＫの中継解説を務めた。前回２２年カタール大会で数々の“名言”を残した本田節は今回も健在。「あまり目立たないようにしようと思っている。選手たちに目立ってもらって、おもしろがってもらえるように」と話していたが、伊東純也と審判に対し「なにやってんねん、お前。イエローや」と怒り、オランダ選手に対し